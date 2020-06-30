Харьковская шахматистка выиграла турнир нокаутом (ФОТО)

Анна Ушенина выиграла шахматный онлайн-турнир на платформе Chess.com, на котором прошел первый этап женского Гран-При по быстрым шахматам.
Гран-при состоит из шести этапов с участием 16 шахматисток. Каждая из них примет участие в трех из четырех этапов. Дополнительно Президент международной федерации приглашает по одной номинантке в каждый из четырех заходов.
В первом из них харьковчанка Анна Ушенина по нокаут-системе прошла представительниц Казахстана, России и Индии, а в финале победила россиянку Валентину Гунину со счетом 7:4. Финалистки завоевали путевки в Суперфинал.
Серия завершится 20-го июля. Призовой фонд соревнований составляет 52 тысячи долларов. Турниры играются в течение пяти дней, включая день отдыха после полуфинала.
Напомним, что ранее шахматистка Анна Ушенина стала победительницей онлайн-соревнований, которые прошли на этой же платформе. После кругового турнира она заняла второе место, в полуфинале из двух партий сыграла вничью и вышла в главный поединок по дополнительному показателю.
День не склоняет к возвышенным материям, зато выполнять обычную текущую работу сегодня вам будет значительно легче.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».
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