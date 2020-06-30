30.06.2020 16:12

Харьковская шахматистка выиграла турнир нокаутом (ФОТО)

Анна Ушенина выиграла шахматный онлайн-турнир на платформе Chess.com, на котором прошел первый этап женского Гран-При по быстрым шахматам.



Харьковская шахматистка выиграла турнир нокаутом (ФОТО)



Гран-при состоит из шести этапов с участием 16 шахматисток. Каждая из них примет участие в трех из четырех этапов. Дополнительно Президент международной федерации приглашает по одной номинантке в каждый из четырех заходов.

В первом из них харьковчанка Анна Ушенина по нокаут-системе прошла представительниц Казахстана, России и Индии, а в финале победила россиянку Валентину Гунину со счетом 7:4. Финалистки завоевали путевки в Суперфинал.

Серия завершится 20-го июля. Призовой фонд соревнований составляет 52 тысячи долларов. Турниры играются в течение пяти дней, включая день отдыха после полуфинала.

Напомним, что ранее шахматистка Анна Ушенина стала победительницей онлайн-соревнований, которые прошли на этой же платформе. После кругового турнира она заняла второе место, в полуфинале из двух партий сыграла вничью и вышла в главный поединок по дополнительному показателю.