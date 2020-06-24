24.06.2020 17:27

Почетная гражданка Харькова проведет турнир в Швейцарии в новом статусе

Элина Свитолина примет участие на турнире в Швейцарии, который станет первым в ее посткоронавирусной карьере и первым для ее нового статуса - почетной гражданки Харькова



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Соревнования под названием Elle Spirit Open пройдут с 3 по 5 июля в городе Монтрё, который расположен на берегу Женевского озера.

В списке участниц: хорватка Донна Векич, Ига Свёнтек из Польши, швейцарки Виктория Голубич, Жиль Тайхманн и другие.

Напомним, Свитолина ранее официально подтвердила, что сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине, которые стартуют 13 июля.