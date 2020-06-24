Почетная гражданка Харькова проведет турнир в Швейцарии в новом статусе

Элина Свитолина примет участие на турнире в Швейцарии, который станет первым в ее посткоронавирусной карьере и первым для ее нового статуса - почетной гражданки Харькова
Соревнования под названием Elle Spirit Open пройдут с 3 по 5 июля в городе Монтрё, который расположен на берегу Женевского озера.
В списке участниц: хорватка Донна Векич, Ига Свёнтек из Польши, швейцарки Виктория Голубич, Жиль Тайхманн и другие.
Напомним, Свитолина ранее официально подтвердила, что сыграет на выставочных соревнованиях в Берлине, которые стартуют 13 июля.
День может принести новые идеи и возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
30 лет назад состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», а Харьков утратил статус столицы Украины, которую в 1934 году перенесли в Киев.
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