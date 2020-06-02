Главная Новости Спорт Харьковские паралимпийцы получили стипендии Президента Украины
02.06.2020  11:33   

Харьковские паралимпийцы получили стипендии Президента Украины

Об этом говорится в Указе Главы государства №208/2020.


//kharkivoda.gov.ua
Так, стипендии Президента Украины назначены:

- Осиповой Алене - чемпиону ХІХ зимних Дефлимпийских игр 2019 года по шахматам, в размере 15 тысяч гривень;

- Бондаренко Владимиру — тренеру чемпиона мира 2019 года по спортивному ориентированию Андросович Анны, в размере 12 тысяч гривень.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  паралимпийцы, стипендия, президент, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.04 Спорт Карантин: спортсменам-паралимпийцам разрешили тренироваться 25.09 Спорт Харьковские паралимпийцы-фехтовальщики завоевали медали чемпионата мира 25.07 Спорт Президент наградил четырех харьковских паралимпийцев
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 