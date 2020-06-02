Харьковские паралимпийцы получили стипендии Президента Украины

Об этом говорится в Указе Главы государства №208/2020.
- Осиповой Алене - чемпиону ХІХ зимних Дефлимпийских игр 2019 года по шахматам, в размере 15 тысяч гривень;
- Бондаренко Владимиру — тренеру чемпиона мира 2019 года по спортивному ориентированию Андросович Анны, в размере 12 тысяч гривень.
День прекрасно подходит для любых самостоятельных проектов и шагов. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночной дождь утром ослабнет и днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
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