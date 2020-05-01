01.05.2020 16:50

Скоростное скалолазание. В Харькове могут появиться новые олимпийцы

В Первой столице предполагается создать все условия для нового олимпийского вида спорта.



//x1.com.ua

В Харькове на базе Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» планируют создать современный учебно-тренировочный центр для скоростного скалолазания. Такую идею предложил автор одного из проектов-победителей городской программы «Общественный бюджет»

«Начиная с 2009 все международные соревнования в скалолазной дисциплине „скорость“ проводятся на стандартной скоростной трассе с топографическим расположением зацепок. На сегодняшний день в Украине существует только один скалодром в помещении с такой трассой. Он расположен в Одессе. Но и он не может быть использован в течение полугода, потому что протекает крыша и помещение не отапливается. Это значительно усложняет тренировочный процесс спортсменов в осенне-зимний период, именно в то время, когда проходит базовая подготовка скалолазов к новому соревновательному сезону», — говорится в тексте проекта.

Создание центра позволит подготовить будущих участников Олимпийских игр в Токио и Париже, где впервые будет представлено скалолазание. Спортсмены со всей Украины смогут круглый год тренироваться в отапливаемом помещении.

«Реализация этого проекта позволит Харькову уже в 2021 году провести национальные и международные соревнования и учебно-тренировочные сборы для национальной сборной команды Украины. В течение года в нашем городе смогут тренироваться и соревноваться от 500 до 5000 скалолазов из других регионов и стран. Кроме того, новый скалодром даст шанс молодым харьковским скалолазам выйти на достойный международный уровень», — отмечают авторы проекта.

Напомним, в 2019 году для участия в программе «Общественный бюджет» было предложено 260 различных инициатив по улучшению города Харькова. Из них отобрали 117 лучших и вывесили на голосование на сайте «Портал харьковчанина». В результате, 10 декабря на заседании рабочей группы победителями были признаны 39 проектов (набрали больше 300 голосов). На их реализацию из городского бюджета будет выделено 50 млн.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год.