30.04.2020 14:58

Харьковчанка поддержала ликвидацию турнира, принесшего ей мировую славу

Руководители Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов высказались в поддержку идеи объединения туров, ради совместного преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



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"Теннис всегда в авангарде, когда речь заходит об объединении мужчин и женщин на крупных турнирах - это одна из наших сильных сторон. Мы с нетерпением ожидаем продолжения сотрудничества и обсуждений с WTA аспектов нашего бизнеса", - цитирует Главу ATP Андреа Гауденци Tennis World USA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина считает, что было бы правильным решением объединить ATP и WTA, но думает, что это будет зависеть и от реакции разных стран.

"Мне кажется, это было бы правильным решением для обоих туров, потому что сейчас трудное время. Сложно предположить, что произойдет. Много разговоров об отменах турниров, но все будет зависеть от реакции отдельных стран. Впервые с 1945 года отменили Уимблдонский турнир. Думаю, теннисный мир должен объединиться", - сказала Свитолина в интервью Tennis Legend’s Vodcast.

Ранее Свитолина предположила, как может измениться теннис после пандемии коронавируса.