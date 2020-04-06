06.04.2020 10:55

Міжнародний напівмарафон у Харкові перенесений на грудень

Міжнародний напівмарафон «1st Run Ukraine Half Marathon» відбудеться в Харкові 6 грудня.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, захід планувалося провести 4 жовтня, але в зв'язку з пандемією коронавірусу забіг перенесений на початок зими.

За словами організаторів, усі реєстрації будуть збережені за учасниками і перенесені на нові дати. Якщо нова дата для учасника незручна, він може до 1 липня перереєструватися на будь-який інший забіг.