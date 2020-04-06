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06.04.2020  10:55   

Міжнародний напівмарафон у Харкові перенесений на грудень

Міжнародний напівмарафон «1st Run Ukraine Half Marathon» відбудеться в Харкові 6 грудня.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, захід планувалося провести 4 жовтня, але в зв'язку з пандемією коронавірусу забіг перенесений на початок зими.

За словами організаторів, усі реєстрації будуть збережені за учасниками і перенесені на нові дати. Якщо нова дата для учасника незручна, він може до 1 липня перереєструватися на будь-який інший забіг.

Источник:   ХМР
 Тэги:  полумарафон, карантин, харьков, перенос
 
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