Міжнародний напівмарафон у Харкові перенесений на грудень

Міжнародний напівмарафон «1st Run Ukraine Half Marathon» відбудеться в Харкові 6 грудня.
Як повідомили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, захід планувалося провести 4 жовтня, але в зв'язку з пандемією коронавірусу забіг перенесений на початок зими.
За словами організаторів, усі реєстрації будуть збережені за учасниками і перенесені на нові дати. Якщо нова дата для учасника незручна, він може до 1 липня перереєструватися на будь-який інший забіг.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Солнце будет выглядывать из-за облаков, но не так часто, как хотелось бы. Без осадков.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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