Харьковский международный марафон переносят на осень

Марафон был запланирован на 12 апреля.
Дату марафона перенесли из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили на официальной странице забега.
«Конечно, наша команда не рассматривает вариант отмены мероприятия. Все регистрации участников автоматически переносятся на новую дату Avantazh Kharkiv International Marathon», – говорят организаторы.
По их словам, сейчас ожидается решение города по новой дате проведения Харьковского международного марафона. Как только дата будет утверждена, о ней сообщат в социальных сетях.
⠀
«Со своей стороны, мы бесплатно сделаем замену участника или дистанции, если это будет необходимо», – обещают организаторы забега.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
влажность:
давление:
ветер: