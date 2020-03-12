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12.03.2020  17:01   

Харьковский международный марафон переносят на осень

Марафон был запланирован на 12 апреля.


// Facebook

Дату марафона перенесли из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили на официальной странице забега.

«Конечно, наша команда не рассматривает вариант отмены мероприятия. Все регистрации участников автоматически переносятся на новую дату Avantazh Kharkiv International Marathon», – говорят организаторы.

По их словам, сейчас ожидается решение города по новой дате проведения Харьковского международного марафона. Как только дата будет утверждена, о ней сообщат в социальных сетях.

«Со своей стороны, мы бесплатно сделаем замену участника или дистанции, если это будет необходимо», – обещают организаторы забега.

Тэги:  марафон, харьков, переносят, карантин
 
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