12.03.2020 17:01

Харьковский международный марафон переносят на осень

Марафон был запланирован на 12 апреля.



// Facebook

Дату марафона перенесли из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили на официальной странице забега.



«Конечно, наша команда не рассматривает вариант отмены мероприятия. Все регистрации участников автоматически переносятся на новую дату Avantazh Kharkiv International Marathon», – говорят организаторы.



По их словам, сейчас ожидается решение города по новой дате проведения Харьковского международного марафона. Как только дата будет утверждена, о ней сообщат в социальных сетях.

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«Со своей стороны, мы бесплатно сделаем замену участника или дистанции, если это будет необходимо», – обещают организаторы забега.