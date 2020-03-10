Сразу два харьковских «Сокола» в символической сборной тура

На прошлой неделе завершился очередной тур регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в рамках которого было сыграно шесть поединков.
В символическую пятерку тура впервые в сезоне вошли два игрока "Харьковских Соколов" Роман Козлов и Делван Грэм: ⠀
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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