Главная Новости Спорт Сразу два харьковских «Сокола» в символической сборной тура
10.03.2020  19:51   

Сразу два харьковских «Сокола» в символической сборной тура

На прошлой неделе завершился очередной тур регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч, в рамках которого было сыграно шесть поединков.


://facebook.com/khasokoly

В символическую пятерку тура впервые в сезоне вошли два игрока "Харьковских Соколов" Роман Козлов и Делван Грэм: ⠀ 

 

Источник:   Харьковские Соколы
 Тэги:  баскетбол, сокол, харьков, чемпионат, тренер
 
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