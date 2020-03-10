Харьковчанки определились с самой юной шахматной королевой (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 10 марта День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 11 марта Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.