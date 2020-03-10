Главная Новости Спорт Харьковчанки определились с самой юной шахматной королевой (ФОТО)
10.03.2020  19:19   

Харьковчанки определились с самой юной шахматной королевой (ФОТО)

8 марта финишировал чемпионат Харьковской области по шахматам среди девочек до 8 лет.


://chess.kh.ua/

Победительницей соревнований и самой юной шахматной королевой региона стала Савченко Ирина.

Сильнейший игрок регионального первенства победила в 6 партиях, набрав 6 очков. Всего на соревнованиях приняли участие восемь юных членов шахматной федерации.

Источник:   Харьковская федерация шахмат
 Тэги:  шахматы, харьков, федерация, победа
 
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