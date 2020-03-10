Харьковчанки определились с самой юной шахматной королевой (ФОТО)

8 марта финишировал чемпионат Харьковской области по шахматам среди девочек до 8 лет.
Победительницей соревнований и самой юной шахматной королевой региона стала Савченко Ирина.
Сильнейший игрок регионального первенства победила в 6 партиях, набрав 6 очков. Всего на соревнованиях приняли участие восемь юных членов шахматной федерации.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами, решительно и быстро разгрести все старые завалы.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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