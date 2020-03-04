Харьковчанин стал Чемпионом Украины по классическим шахматам

Финал чемпионата Украины по классическим шахматам среди юношей до 12 лет ста золотым для юного гроссмейстера из Первой Столицы.
Подведены итоги чемпионата Украины по классическим шахматам среди юношей до 12 лет, который проходил с 17 по 28 февраля в городе Николаев.
Победу и первое место в чемпионате одержал харьковчанин Святослав Базакуца.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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