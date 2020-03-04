04.03.2020 15:26

Харьковчанин стал Чемпионом Украины по классическим шахматам

Финал чемпионата Украины по классическим шахматам среди юношей до 12 лет ста золотым для юного гроссмейстера из Первой Столицы.



Святослав Базакуца (фото харьковской ОФШ)

Подведены итоги чемпионата Украины по классическим шахматам среди юношей до 12 лет, который проходил с 17 по 28 февраля в городе Николаев.

Победу и первое место в чемпионате одержал харьковчанин Святослав Базакуца.