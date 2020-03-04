Харьковчанка успешно преодолела первый этап турнира WTA в Монтеррее (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно завершила первый этап турнира WTA в Монтеррее и вышла во второй раунд.
Во вторник, 3 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче турнира в Монтеррее обыграла соперницу из Черногории Данку Кованич.
Харьковчанке для победы хватило двух сетов - 6: 3, 6: 2.
« Для меня цель состоит в том, чтобы выиграть турнир», - сказала Светолина СМИ после победы. «Я постараюсь сделать все возможное, постараться восстановиться и быть готовой к каждому матчу»
Далее Свитолина встретится на корте с белорусской теннисисткой Ольгой Говорцовой (WTA 142).
Видеообзор матча Свитолина - Кованич:
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
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