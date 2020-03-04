04.03.2020 14:19

Харьковчанка успешно преодолела первый этап турнира WTA в Монтеррее (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно завершила первый этап турнира WTA в Монтеррее и вышла во второй раунд.



Фото WTA / Jimmie48

Во вторник, 3 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче турнира в Монтеррее обыграла соперницу из Черногории Данку Кованич.

Харьковчанке для победы хватило двух сетов - 6: 3, 6: 2.

« Для меня цель состоит в том, чтобы выиграть турнир», - сказала Светолина СМИ после победы. «Я постараюсь сделать все возможное, постараться восстановиться и быть готовой к каждому матчу»

Далее Свитолина встретится на корте с белорусской теннисисткой Ольгой Говорцовой (WTA 142).