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04.03.2020  14:19   

Харьковчанка успешно преодолела первый этап турнира WTA в Монтеррее (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно завершила первый этап турнира WTA в Монтеррее и вышла во второй раунд.


Фото WTA / Jimmie48

Во вторник, 3 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом матче турнира в Монтеррее обыграла соперницу из Черногории Данку Кованич.

Харьковчанке для победы хватило двух сетов -  6: 3, 6: 2.

« Для меня цель состоит в том, чтобы выиграть турнир», - сказала Светолина СМИ после победы. «Я постараюсь сделать все возможное, постараться восстановиться и быть готовой к каждому матчу»

Далее Свитолина встретится на корте с белорусской теннисисткой Ольгой Говорцовой (WTA 142).

Видеообзор матча Свитолина - Кованич:

Источник:   WTA
 Тэги:  свитолина, турнир, тэнис, подготовка
 
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