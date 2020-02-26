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26.02.2020  12:02   

В Харькове появился свой шахматный «львенок» (ФОТО)

21.02.2020 года в школе №11 прошёл, уже ставший традиционным, турнир по быстрым шахматам SCHOOL CHESS OPEN.


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В нём приняли участие 121 человек-учащиеся 1-11 классов школы №11, а также некоторые приглашённые из других школ.
Соревнование проходило по двум номинациям: турнир А-учащиеся 5-11 классов (всего 62 человека) и турнир В-учащиеся 1-4 классов (всего 59 человек).
В самой младшей категории победил Лев Рудман а среди подростков лидировал Андрей Гонтаренко 
Соревнование прошло в тёплой атмосфере. Победители были награждены призами. Занявшие места с 1-го по 30-е в турнире А и турнире В-сладостями.
Источник:   Федерация шахмат Харькова
 Тэги:  шахматы, харьков, турнир, быстрые
 
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