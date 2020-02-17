17.02.2020 14:51

Харьковчанка прокомментировала старт сезона м откат в рейтинге

Обновленный рейтинг WTA: Свитолина - единственная теннисистка в ТОП-10, потерявшая позиции.



://btu.org.ua/

В обновленном рейтинге WTA от 10 февраля в первой сотне изменений не произошло, поскольку все в основном играли в Кубке Федерации, а за него очки в рейтинг не даются.

Элина Свитолина покинула ТОП-5 рейтинга, Даяна Ястремская осталась на 26 месте. Несмотря на выход в финал турнира в Каире, Леся Цуренко практически не поднялась в рейтинге.

Именитая харьковчанка так прокомментировала свой тейтинг перед очередным:

"Это не самое лучшее начало сезона для меня, но я смотрю вперед и сохраняю позитивный настрой. Я много работала в межсезонье и сейчас продолжаю тяжело работать. Надеюсь, что буду за это вознаграждена. Пока я стараюсь не торопить события, а просто хорошо подготовиться и хорошо чувствовать себя на корте. Здорово вернуться сюда, где у меня столько приятных воспоминаний. Это для меня сейчас самое важное. Здесь все матчи тяжелые, все самые лучшие игроки выступают в Дубае. Все сейчас в отличной форме и с самого старта важен каждый матч. Нужно быть готовой на все 100%. Лично мне в Дубае нравится выступать, здесь приятная атмосфера, тут я прохожу межсезонную подготовку и, думаю, мне подходит этот корт".