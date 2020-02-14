14.02.2020 14:54

После увольнения главного тренера харьковчане едва не создали сенсацию в турнире

«Харьковские Соколы» в напряженной борьбе проиграли «Днепру» на домашней арене, сделалав невероятный камбэк, вернувшись в игру с «-22».



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Баскетбольный клуб «Харьковские Соколы» проводил домашний матч в рамках Суперлиги Пари-Матч. К хозяевам, идущие на последней строчке турнирной таблицы, пришла вторая команда первенства «Днепр».

Команды провели равный отрезок на старте игры, впрочем во второй половине первой четверти «Харьковские Соколы» позволили гостям сделать рывок, за счет которого «Днепр» уже в дебютной 10-минутке получил двусмысленное преимущество - 17:27. А во второй четверти команда-лидер только развила свой успех и пошла на большой перерыв с гандикапом в 16 очков - 33:49.

В третьей и четвертой 10-минутках «Харьковские Соколы» заиграли намного лучше и имели хорошую возможность перевести игру в овертайм. При счете 90:93 именно у хозяев была последняя атака в матче, на которую у харьковчан было в распоряжении девять секунд, впрочем завершить этой наступление броском «Сокола» не удалось.

90:93 - харьковчане совершили серьезное сопротивление одному из фаворитов чемпионата «Днепру», который благодаря этой победе возглавил первенство.

Следующий матч «Соколы» сыграют снова против «Днепра», впрочем уже на выезде. Этот поединок состоится в ближайшую субботу, 15 февраля.