07.02.2020 17:49

Легкая атлетика. Харьковчане - сильнейшие в Украине

Харьковские легкоатлеты завоевали «золото» двух командных чемпионатов Украины.



//kharkivoda.gov.ua

Сумы принимали командный чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении и командный чемпионат по легкоатлетическому многоборью.

Сборная Харьковской области заняла второе место в командном зачете, уступив команде Киева, а также первое - в командном зачете многоборья.

Личными усилиями харьковские легкоатлеты завоевали на чемпионате 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

Две победы харьковчане завоевали в секторе прыжков в длину. Ярослав Исаченков занял первое место среди мужчин с результатом 7.74 м, а Оксана Мартынова победила с результатом 6.45 м в соревнованиях среди женщин.

Серебряными призерами стали: Дмитрий Бикулов - бег на 800м, Лилия Клинцова – прыжки в высоту и Анна Хопяк – толкание ядра.

Бронзовые медали завоевали Алина Калистратова – бег на 200м и Артем Левченко – толкание ядра.

На юниорском чемпионате Украины в помещении, который Сумы также принимали 3 и 4 февраля, харьковские легкоатлеты завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую награды.

«Чемпионками Украины стали: Татьяна Гомора – прыжки с шестом и Анастасия Матузная – пятиборье, которая неделю назад установила новый юношеский рекорд Украины в пятиборье», - информируют в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

Серебряные награды завоевали: Ева Подгородецкая – бег на 60м, Карина Файнберг, Алина Чуйко, Евгения Близнецова и Янина Юрченко - эстафетный бег 4х200м, Екатерина Токарь – бег на 60м с барьерами, Любовь Северьянова – бег на 2000м с препятствиями, София Ромасюк - толкание ядра.

Бронзовую награду Харьковщине принес Владислав Кукса, занявший третье место в толкании ядра.

В командном зачете сборная Харьковской области заняла второе место. Первое было за сборной Донецкой области, а третье заняли киевляне.