Главная Новости Спорт Пара харьковчан выступят в Киеве на конкурсах перед Матчем всех звезд
27.01.2020  14:24   

Пара харьковчан выступят в Киеве на конкурсах перед Матчем всех звезд

Стали известны все участники конкурсов, которые будут предшествовать Матчу Звезд-2020: харьковскую школу баскетбола представят Роман Козлов и Александр Тарасенко.


://facebook.com/khasokoly

"Харьковских Соколов" на празднике баскетбола в Киеве будут представлять Роман Козлов (конкурс мастерства и соревнования трехочковых) и Александр Тарасенко (конкурс слэм данков).

Напомним, что в сборную команду Легиона на Матч Звезд еще раньше был избран бигмен харьковчан Делван Грэм. ⠀ 

Матч Звезд-2020 пройдет в Киеве 1 февраля.

Источник:   БК Харьковские Соколы
 Тэги:  баскетбол, харьков, турнир, сокол
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
24.01 Спорт Харьковские Соколы на кураже попытают счастья в домашнем дерби с БК Запорожье 23.01 Спорт Баскетбол. Сенсаційна перемога «Харківських Соколів» 16.01 Спорт Харьковчане в Черкассах пытаются повторить единственную в сезоне победу
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 