Пара харьковчан выступят в Киеве на конкурсах перед Матчем всех звезд

Стали известны все участники конкурсов, которые будут предшествовать Матчу Звезд-2020: харьковскую школу баскетбола представят Роман Козлов и Александр Тарасенко.
"Харьковских Соколов" на празднике баскетбола в Киеве будут представлять Роман Козлов (конкурс мастерства и соревнования трехочковых) и Александр Тарасенко (конкурс слэм данков).
Напомним, что в сборную команду Легиона на Матч Звезд еще раньше был избран бигмен харьковчан Делван Грэм. ⠀
Матч Звезд-2020 пройдет в Киеве 1 февраля.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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