27.01.2020 14:24

Пара харьковчан выступят в Киеве на конкурсах перед Матчем всех звезд

Стали известны все участники конкурсов, которые будут предшествовать Матчу Звезд-2020: харьковскую школу баскетбола представят Роман Козлов и Александр Тарасенко.



://facebook.com/khasokoly

"Харьковских Соколов" на празднике баскетбола в Киеве будут представлять Роман Козлов (конкурс мастерства и соревнования трехочковых) и Александр Тарасенко (конкурс слэм данков).

Напомним, что в сборную команду Легиона на Матч Звезд еще раньше был избран бигмен харьковчан Делван Грэм. ⠀

Матч Звезд-2020 пройдет в Киеве 1 февраля.