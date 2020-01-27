Харьковчанин - призер турнира в Вейк-ан-Зее.

Харьковский гроссмейстер Павел Эльянов занял третье место на международном турнире Tata Steel Challengers 2020, финишировавший в нидерландском Вейк-ан-Зее.
Харьковчанин набрал 8 очков из 13-ти возможных, разделил 2-4 места и стал третьим по дополнительным коэффициентом.
В целом Павел Эльянов хорошо провел турнир, но проиграл ключевую партию - Давиду Антону (8,5 очка), который и занял первое место и завоевал путевку в супертурнир Masters.
А победил в этом году в главном соревновании Каруана. Чемпион мира Магнус Карлсен - второй.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
влажность:
давление:
ветер: