Харьковчанин - призер турнира в Вейк-ан-Зее.

27.01.2020 13:23

Харьковский гроссмейстер Павел Эльянов занял третье место на международном турнире Tata Steel Challengers 2020, финишировавший в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Харьковчанин набрал 8 очков из 13-ти возможных, разделил 2-4 места и стал третьим по дополнительным коэффициентом.

В целом Павел Эльянов хорошо провел турнир, но проиграл ключевую партию - Давиду Антону (8,5 очка), который и занял первое место и завоевал путевку в супертурнир Masters.

А победил в этом году в главном соревновании Каруана. Чемпион мира Магнус Карлсен - второй.