Главная Новости Общество Михаил Добкин требует освобождения из-под стражи националиста Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста
08.05.2021  12:48   

Михаил Добкин требует освобождения из-под стражи националиста Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста

Напомним, что Андрей Антоненко обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. как утверждают правоохранители, Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями, решил создать преступную группу и в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета».

В интервью с Натальей Влащенко Добкин требовал освобождения Андрея Антоненко. Такие заявления Добкина выглядят вполне логичными, если учесть его сотрудничество с национал-патриотами. ранее сообщалось, что избирательным штабом Михаила Добкина в Харькове руководят националисты.

Тэги:  добкин, антоненко
 
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