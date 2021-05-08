Михаил Добкин требует освобождения из-под стражи националиста Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста

Напомним, что Андрей Антоненко обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. как утверждают правоохранители, Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями, решил создать преступную группу и в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета».
В интервью с Натальей Влащенко Добкин требовал освобождения Андрея Антоненко. Такие заявления Добкина выглядят вполне логичными, если учесть его сотрудничество с национал-патриотами. ранее сообщалось, что избирательным штабом Михаила Добкина в Харькове руководят националисты.
День подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Синоптики обещают дождливые и ветреные выходные.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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