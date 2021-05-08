08.05.2021 12:48

Михаил Добкин требует освобождения из-под стражи националиста Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста

Напомним, что Андрей Антоненко обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. как утверждают правоохранители, Антоненко, «увлекшись ультранационалистическими идеями, решил создать преступную группу и в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета».

В интервью с Натальей Влащенко Добкин требовал освобождения Андрея Антоненко. Такие заявления Добкина выглядят вполне логичными, если учесть его сотрудничество с национал-патриотами. ранее сообщалось, что избирательным штабом Михаила Добкина в Харькове руководят националисты.