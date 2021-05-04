04.05.2021 13:51

Как защитить ребенка от буллинга. Советы психолога

4 мая - Международный день борьбы с травлей. Ежегодно в этот день проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности общества относительно этой проблемы. Наши корреспонденты расспросили психолога о том, как помочь детям бороться с буллингом.

Международный день борьбы с травлей (буллинг) отмечается ежегодно 4 мая. Также он называется Днем розовой рубашки, которую надевают люди со всего мира для поддержки пострадавших от травли. По данным ВОЗ ежегодно несколько миллионов детей становятся жертвами буллинг. 10 - 15% детей в возрасте от 8 до 10 лет ежедневно страдают от агрессии со стороны одноклассников.



ТАТЬЯНА БАЛАН ПСИХОЛОГ



Буллинг, как травля - это тема отношений. Это тема деструктивных отношений, потому что в буллинге есть обидчик, в буллинге есть жертва и есть свидетели этого. И, конечно, если неправильно разбираться с этими конфликтами, то могут быть последствия в дальнейшей жизни любого ребенка.



Психолог отмечает, что важную роль в решении проблемы травли играют родители. Ведь именно они первыми могут выявить признаки поведения, обычно неприсущие их ребенку.





ТАТЬЯНА БАЛАН ПСИХОЛОГ



Когда ребенок не хочет идти в школу, когда он замыкается, то это уже маркер того, что есть конфликт. Можно порекомендовать родителям посмотреть его соцсети: какие темы там, какие комментарии. Важно обнаружить конфликт. Если в семье культура уважения и доверия, то ребенок это расскажет.



Также, отмечает Татьяна Балан, родители должны общаться с педагогическим составом и, при необходимости, обращаться к психологу, чтобы вовремя оказать ребенку помощь и защитить ее от агрессора. В решении проблемы буллинг важен комплексный подход.



ТАТЬЯНА БАЛАН ПСИХОЛОГ



В буллинге есть несколько заинтересованных сторон решения этого вопроса. Это сама система образования, это педагоги, это родители, это психолог и сами дети. И, конечно же, владельцы проблемы буллинга - это дети. И когда все заинтересованные стороны стемно подойдут к этому вопросу, конечно же, есть шансы на улучшение отношений всех пяти заинтересованных сторон.



Ко Дню борьбы с буллингом в мире проводят различные акции и информационные кампании, направленные на освещение этой проблемы.

Напомним, в 2019 году произошло 12 самоубийств (одно из них совершено 10-летним ребенком) и 24 попытки. В 2020 году - 4 самоубийства и 34 попытки.