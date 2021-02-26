26.02.2021 11:37

На Харьковщине с начала года 11 подростков пытались покончить жизнь самоубийство. Двое довели свои попытки то фатального конца

Самоубийство среди подростков всегда вызывает ужас в обществе, является огромной трагедией для родителей и окружающих.



Анализ статистических показателей свидетельствует о ежегодном росте количества зарегистрированных сообщений о попытках и случаях детских самоубийств.



Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в 2019 году произошло 12 самоубийств (одно из них совершено 10-летним ребенком) и 24 попытки. В 2020 году - 4 самоубийства и 34 попытки.





В текущем году уже зарегистрировано 2 самоубийства и 11 попыток.



Причины совершения самоубийств несовершеннолетними:



Существует несколько основных мотивов подростковых самоубийств:

• Желание привлечь к себе внимание близких и окружающих.

• Негативная атмосфера дома: конфликты родителей, домашнее насилие, недоразумения между ребенком и его родными.

• Безответная любовь.

• Конфликты и унижения среди сверстников, в том числе буллинг.

• Участие в сомнительных группах в социальных сетях, опасных челленджах.



Однако установить причину самоубийства не всегда удается, поскольку в подавляющем числе случаев дети не оставляют соответствующих записок, а при расследовании не обнаруживается каких-либо признаков того, что на ребенка осуществлялось психологическое давление.



Признаки суицидального поведения:



- частые соматические недомогания (головная боль, хроническая усталость, повышенная сонливость или, наоборот, бессонница);

- потеря аппетита или импульсивное обжорство;

- нарушение внимания со снижением качества выполняемой работы;

- пренебрежительное отношение к своему внешнему виду;

- внезапные приступы гнева, часто возникают из-за пустяков;

- появление чувства скуки в привычном окружении;

- уход от контактов, преобразования в «человека - одиночку», изоляция от друзей, семьи;

- отсутствие планов на будущее;

- разговоры ребенка о самоубийстве или о суицидальных мыслях у сверстников, подруг, одноклассников (иногда ребенок не говорит о самоубийстве прямо)

- возникновение на теле ранений;

- депрессивное состояние.



Следует помнить, что наличие отдельного признака еще не свидетельствует о желании ребенка покончить с собой. Но если вас беспокоит поведение ребенка, следует выявить причины и сделать все возможное, чтобы помочь.



Как предотвратить трагические последствия?



Дети в силу своего психологического развития не всегда осознают последствия действий, которые совершают, - у них еще не сформировано критическое мышление. Поэтому чрезвычайно важную роль в профилактике самоубийств среди несовершеннолетних играют родители.



Необходимо помнить, что часто подросток до последнего сомневается в совершении самоубийства, поэтому открытое обсуждение проблем и чувств может спасти ему жизнь.



Важно строить доверительные отношения с ребенком - интересоваться, чем он живет, о чем мечтает. Действенным является внесение разнообразия в повседневную жизнь - занятия спортом, участие в различных кружках, а также забота о домашних животных.



Подростку необходимо соблюдать режим дня. Родители проследить за тем, чтобы ребенок хорошо высыпалась, нормально питалась, достаточно времени находилась на свежем воздухе. Особое внимание со стороны родителей следует уделять окружению детей.



Кроме того, нужно помнить, что депрессия - это психофизиологическое состояние. При необходимости нужно обратиться за консультацией к специалисту - психологу или психотерапевту.