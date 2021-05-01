Игорь Терехов раздал Благодатный огонь харьковчанам

Лампаду с частицей Благодатного огня доставили в Харьков из Иерусалима сегодня вечером, 1 мая, накануне праздника Светлого Воскресения Христова.
В Международном аэропорту «Харьков» Благодатный огонь встретил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители духовенства и верующие города.
Все желающие смогли зажечь свои лампадки от Благодатного огня, а потом из аэропорта его повезли в Храм Священномученика Александра, архиепископа Харьковского. После зажжения Благодатного огня в церквях Харькова начнутся ночные пасхальные богослужения.
«Огонь — символ чуда, которого мы всегда ждем, и в которое верим, — сказал, общаясь с жителями города его руководитель Игорь Терехов. — За любым чудом стоит вера — бескорыстная, искренняя и глубокая. Вера в человека, в его благие намерения. Этот огонь —символ нашей неугасимой веры в наши возможности и нашу любовь. Христос воскрес! Пускай радость царит в ваших сердцах, покой и мир в душах, благополучие и процветание — в домах. Поздравляю всех с этим великим светлым праздником!»
Благодатный огонь ежегодно выносится из Гроба Господня после особого богослужения в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.
Вынесение пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного» — воскресшего Иисуса Христа.
В гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы: многие будут чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг. В такие дни люди чаще обычного остаются работать сверхурочно, подают милостыню, говорят о политике, дают советы.
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Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.
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