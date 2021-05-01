01.05.2021 20:34

Игорь Терехов раздал Благодатный огонь харьковчанам

Лампаду с частицей Благодатного огня доставили в Харьков из Иерусалима сегодня вечером, 1 мая, накануне праздника Светлого Воскресения Христова.



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В Международном аэропорту «Харьков» Благодатный огонь встретил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители духовенства и верующие города.

Все желающие смогли зажечь свои лампадки от Благодатного огня, а потом из аэропорта его повезли в Храм Священномученика Александра, архиепископа Харьковского. После зажжения Благодатного огня в церквях Харькова начнутся ночные пасхальные богослужения.

«Огонь — символ чуда, которого мы всегда ждем, и в которое верим, — сказал, общаясь с жителями города его руководитель Игорь Терехов. — За любым чудом стоит вера — бескорыстная, искренняя и глубокая. Вера в человека, в его благие намерения. Этот огонь —символ нашей неугасимой веры в наши возможности и нашу любовь. Христос воскрес! Пускай радость царит в ваших сердцах, покой и мир в душах, благополучие и процветание — в домах. Поздравляю всех с этим великим светлым праздником!»

Благодатный огонь ежегодно выносится из Гроба Господня после особого богослужения в Великую субботу накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю в храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

Вынесение пасхального огня символизирует выход из Гроба «Света Истинного» — воскресшего Иисуса Христа.