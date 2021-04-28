28.04.2021 19:43

С 1 мая - новые правила получения субсидий

Необходимо будет подать новую заявку на получение помощи.

Заявки можно будет направить в течение следующих 5 месяцев, в частности, онлайн или по почте, отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 28 апреля.

Он подчеркнул, что сейчас 92% получателей субсидии получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100%, по его словам, будут получать субсидию «живыми» деньгами.

«Также вводятся некоторые новые правила для тех, кому субсидия назначаться не будет. Если у вас на депозитном счете в банке более 100 тысяч гривень, вы покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривень - вам субсидию не назначат. То есть, для большинства получателей субсидий ничего не изменится, - подчеркнул глава правительства. - Такая политика касается всех социальных выплат, и процесс справедливой верификации - это государственная позиция, которой мы будем поддерживаться».