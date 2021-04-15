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15.04.2021  15:41   

«Доступное жилье»: программа кредитования будет расширена

13 апреля Верховная Рада 263 голосами поддержала законопроект №5308 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
 
Законопроект позволит в ближайшее время выдать около 8 000 ипотечных кредитов и передать в финансовый лизинг 12 000 квартир.
 
«Это второй этап внедрения Президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования», - рассказал Кирилл Тимошенко.
 
Принятый Радой законопроект позволяет внедрить финансово-кредитные механизмы для обеспечения граждан Украины жильем и приступить к надлежащей реализации программы доступного жилья.
 
Замглавы ОП напомнил, что согласно программе доступного ипотечного кредитования гражданам Украины предоставляется возможность получить кредит для приобретения жилья под фиксированные 7% годовых на срок до 30 лет с первым взносом 20%.
 
«Также в рамках программы будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей», - добавил Кирилл Тимошенко.
 
Непосредственно обеспечивать реализацию Президентской программы будет созданное в 2020 году ЗАО «Укрфинжилье».
 
«Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при существующих условиях большинство из них не может себе позволить приобрести жилье. Во всех развитых странах мира функционируют подобные масштабные государственные программы», - сказал генеральный директор ЗАО «Укрфинжилье» Василий Шкураков.
 
«Укрфинжилье» также напоминает, что в январе правительство утвердило постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7%, а уже в марте были подписаны первые ипотечные договора.
 
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что программа «Доступное жилье» стала дополнением действующей широкомасштабной Президентской инфраструктурной программы «Большое строительство».
Тэги:  доступное жилье, программа, харьков, украина
 
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