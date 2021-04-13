13.04.2021 16:29

В приюте для животных прошел курс ассистентов ветеринара

Первый выпускной прошел в школе ассистентов ветеринарного врача при КП «Центр обращения с животными».

Как сообщили в Центре обращения с животными, курс длился с февраля по апрель. Его прослушали не только будущие ветеринары, но и волонтеры, которые получили базовые навыки по уходу за домашними животными.

В приюте отметили, что практические занятия проходили в ветеринарной клинике городского приюта для животных с соблюдением карантинных ограничений. К проведению сложных манипуляций и в операционный блок допускались только будущие ветврачи.

«Школа ассистентов» - это курс лекций и практических занятий. На уроках наши преподаватели пытались максимально понятно объяснить все нюансы работы ветеринарного врача. Это работа с оборудованием, плановые осмотры животных, особенности различных манипуляций - от чистки ушей до забора биоматериала для анализа, а также оказание неотложной помощи, реанимация животного и проведение операций», - рассказали в приюте.

Всего прошли курсы и получили сертификаты 14 слушателей.