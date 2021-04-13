Кто не сможет получить "карантинную помощь"

Правительство выделило й миллион 400 тысяч гривен для предоставления помощи застрахованным лицам, пострадавшим вследствие карантина. Однако выплаты получат не все.
Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении помощи застрахованным лицам на период карантина. Согласно документу, выплаты получат наемные работники предприятий или ФЛП. Однако, правительство установило перечень лиц, которые такую помощь не получат.
Помощь не предоставляется:
наемным работникам:
Также Кабинет министров установил ограничения на выплату помощи для физических лиц-предпринимателей.
Помощь не предоставляется физическим лицам - предпринимателям, которые являются застрахованными лицами:
Желающие получить помощь могут подать обращение в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующего региона "красной зоны" карантина через портал «Дія». Выплаты должны начислить не позднее 25 декабря 2021. Из госбюджета для этого выделили 1 400 000 гривен - по 8 000 гривен на одно застрахованное лицо.
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