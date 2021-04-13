13.04.2021 14:41

Кто не сможет получить "карантинную помощь"

Правительство выделило й миллион 400 тысяч гривен для предоставления помощи застрахованным лицам, пострадавшим вследствие карантина. Однако выплаты получат не все.

Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении помощи застрахованным лицам на период карантина. Согласно документу, выплаты получат наемные работники предприятий или ФЛП. Однако, правительство установило перечень лиц, которые такую ​​помощь не получат.

Помощь не предоставляется:

наемным работникам:

которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитал ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала,

работающих в предприятия, основной вид экономической деятельности которого на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление, не включен в перечень КВЭД;

работающих в предприятия по совместительству;

средняя заработная плата которых превышает 30 тыс. гривен в месяц.

Также Кабинет министров установил ограничения на выплату помощи для физических лиц-предпринимателей.

Помощь не предоставляется физическим лицам - предпринимателям, которые являются застрахованными лицами:

государственная регистрация которых составляет менее трех месяцев

которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев

основной вид экономической деятельности которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление, не включен в перечень КВЭД;

которые являются наемными работниками и физическими лицами - предпринимателями одновременно.

Желающие получить помощь могут подать обращение в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующего региона "красной зоны" карантина через портал «Дія». Выплаты должны начислить не позднее 25 декабря 2021. Из госбюджета для этого выделили 1 400 000 гривен - по 8 000 гривен на одно застрахованное лицо.

Ранее исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов заявлял, что предприниматели получат выплаты из государственного бюджета и бюджета территориальной громады Харькова в случае ужесточения карантина.