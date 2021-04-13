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13.04.2021  14:41   

Кто не сможет получить "карантинную помощь"

Правительство выделило й миллион 400 тысяч гривен для предоставления помощи застрахованным лицам, пострадавшим вследствие карантина. Однако выплаты получат не все.

Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении помощи застрахованным лицам на период карантина. Согласно документу, выплаты получат наемные работники предприятий или ФЛП. Однако, правительство установило перечень лиц, которые такую ​​помощь не получат.

Помощь не предоставляется:

наемным работникам:

  • которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитал ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала,
  • работающих в предприятия, основной вид экономической деятельности которого на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление, не включен в перечень КВЭД;
  • работающих в предприятия по совместительству;
  • средняя заработная плата которых превышает 30 тыс. гривен в месяц.

Также Кабинет министров установил ограничения на выплату помощи для физических лиц-предпринимателей.

Помощь не предоставляется физическим лицам - предпринимателям, которые являются застрахованными лицами:

  • государственная регистрация которых составляет менее трех месяцев
  • которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев
  • основной вид экономической деятельности которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление, не включен в перечень КВЭД;
  • которые являются наемными работниками и физическими лицами - предпринимателями одновременно.

Желающие получить помощь могут подать обращение в течение 30 дней со дня введения на территории соответствующего региона "красной зоны" карантина через портал «Дія». Выплаты должны начислить не позднее 25 декабря 2021. Из госбюджета для этого выделили 1 400 000 гривен - по 8 000 гривен на одно застрахованное лицо.

Ранее исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов заявлял, что предприниматели получат выплаты из государственного бюджета и бюджета территориальной громады Харькова в случае ужесточения карантина.

Тэги:  карантинные выплаты, кабмин
 
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