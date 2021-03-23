23.03.2021 19:27

Игорь Терехов: В случае ужесточения карантина предприниматели получат выплаты

Предприниматели получат выплаты из государственного бюджета и бюджета территориальной громады Харькова в случае ужесточения карантина.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 23 марта 2021 года, после заседания по видеосвязи Президиума Конгресса местной и региональной власти сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, компенсацию получат предприниматели, деятельность которых ограничат, если Харьков окажется в «красной» зоне. Государство выплатит им по 8 тыс. грн, остальные средства – город.

«Предприниматели не должны страдать. Мы возьмем среднюю заработную плату по области, вычтем 8 тыс. грн и компенсируем разницу», - объяснил секретарь городского совета.

Игорь Терехов подчеркнул, что сейчас важно снизить рост заболеваемости, поэтому необходимо носить маски, пользоваться дезсредствами, соблюдать социальную дистанцию, нормы заполняемости залов в театрах, кинотеатрах и другие меры предосторожности.

По его словам, если Харьков окажется в «красной» зоне - ограничительные мероприятия будут зависеть от уровня заболеваемости, но транспорт продолжит курсировать.

«Я категорически против закрытия метрополитена, в какой бы зоне мы не были. При этом мы должны соблюдать все эпидемиологические меры в городском электротранспорте и маршрутных автобусах, где большое скопление людей. К сожалению, мы перешли в «оранжевую» зону, но остальные области и города вошли в нее раньше. Это говорит о том, что мы правильно выполняем все предписанные мероприятия», - сказал секретарь городского совета.