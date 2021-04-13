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13.04.2021  14:19   

Цифровые паспорта "Дии": как ими пользоваться - появилась инструкция (ВИДЕО)

С 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в «Дії». Теперь они на уровне закона имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги.

Появилась пошаговая инструкция, как пользоваться электронным паспортом в «Дії».
 
Как проверить подлинность цифровых паспортов с помощью приложения «Дія»?
 
Документы в приложении вводятся по принципу people-to-people. То есть каждый может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя «Дії».
 
- нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу;
 
- наведите камеру смартфона на QR - паспорт проверится автоматически;
 
- приложение оповестит вас о результате проверки.
 
Убедитесь, что вы подключены к интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.
 
Как подтвердить свою личность с помощью сканирующего устройства?
 
- предъявите цифровой паспорт с фото в «Дії»;
 
- нажмите на него, чтобы увидеть QR/штрихкод;
 
- коды можно считать сканером или планшетом.
 
При подтверждении личности с «Дії» ваши персональные данные не передаются.
 
Верификация документов уже работает в бизнесе и государственных учреждениях, которые подключились к «Дії».
 
Как поделиться копией паспорта в «Дії»?
 
- откройте паспорт в «Дії»;
 
- нажмите на него, чтобы появилась обратная сторона со QR/штрихкодами;
 
- дайте штрихкод менеджеру для сканирования;
 
- вы увидите оповещение о подтверждении запроса, подтвердите его;
 
- «Дія» сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью «Дії» и передаст в систему спрашивающего.
 
Паспорта-книжечки образца 1994 года и небиометрические загранпаспорта не отражаются в «Дії», и вы не можете делиться их копиями. Но вы можете оформить ID-карту независимо от места регистрации.
 
Нужно ли загружать документы в приложение «Дія»?
 
Нет. Они автоматически подтягиваются из реестров.
 
Где можно воспользоваться цифровым паспортом уже сейчас?
 
С помощью обновленного приложения «Дія 2.0» украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам в нужных жизненных ситуациях в несколько кликов - при получении отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг и тому подобное.
 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  цифровые паспорта, инструкция, харьков, украина, дия
 
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