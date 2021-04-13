Цифровые паспорта "Дии": как ими пользоваться - появилась инструкция (ВИДЕО)
С 23 августа каждая организация будет принимать цифровые паспорта в «Дії». Теперь они на уровне закона имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги.
Появилась пошаговая инструкция, как пользоваться электронным паспортом в «Дії».
Как проверить подлинность цифровых паспортов с помощью приложения «Дія»?
Документы в приложении вводятся по принципу people-to-people. То есть каждый может самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя «Дії».
- нажмите на иконку считывателя в правом верхнем углу;
- наведите камеру смартфона на QR - паспорт проверится автоматически;
- приложение оповестит вас о результате проверки.
Убедитесь, что вы подключены к интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.
Как подтвердить свою личность с помощью сканирующего устройства?
- предъявите цифровой паспорт с фото в «Дії»;
- нажмите на него, чтобы увидеть QR/штрихкод;
- коды можно считать сканером или планшетом.
При подтверждении личности с «Дії» ваши персональные данные не передаются.
Верификация документов уже работает в бизнесе и государственных учреждениях, которые подключились к «Дії».
Как поделиться копией паспорта в «Дії»?
- откройте паспорт в «Дії»;
- нажмите на него, чтобы появилась обратная сторона со QR/штрихкодами;
- дайте штрихкод менеджеру для сканирования;
- вы увидите оповещение о подтверждении запроса, подтвердите его;
- «Дія» сформирует цифровую копию паспорта с е-подписью «Дії» и передаст в систему спрашивающего.
Паспорта-книжечки образца 1994 года и небиометрические загранпаспорта не отражаются в «Дії», и вы не можете делиться их копиями. Но вы можете оформить ID-карту независимо от места регистрации.
Нужно ли загружать документы в приложение «Дія»?
Нет. Они автоматически подтягиваются из реестров.
Где можно воспользоваться цифровым паспортом уже сейчас?
С помощью обновленного приложения «Дія 2.0» украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам в нужных жизненных ситуациях в несколько кликов - при получении отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг и тому подобное.
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