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12.04.2021  18:19   

В среду зазвучат сирены оповещения

21 апреля 2021 года в области проверят системы оповещения населения.

Электросирены включат в 14:25.
 
«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA:Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать согласно полученной информации, – напоминают в департаменте. – Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».
Тэги:  сирены, гражданская оборона, харьков
 
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