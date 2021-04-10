10.04.2021 18:28

В сквере на площади Свободы высадили 20 сакур и 4 магнолии

В рамках глобальной экологической акции «Greening of the Planet» сегодня, 10 апреля, в сквере на площади Свободы высадили 20 сакур и 4 магнолии.



city.kharkov.ua

В акции приняли участие исполнющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители городской и областной власти, а также дипломатический корпус: посол Королевства Бельгия, консулы Австрии, Чешской Республики, Казахстана, Албании и др.

По словам Игоря Терехова, озеленению в Харькове уделяется очень большое внимание не только во время экологических акций.

«Харьков – это очень зеленый город. Каждый год мы высаживаем много деревьев, а также цветов, которые, кстати, сами выращиваем. Мы озеленяем наш город, чтобы он становился все краше. И место, на котором мы сегодня высаживаем деревья, выбрано не случайно. В прошлом году на День города мы открыли здесь сухой фонтан, полностью реконструировали сквер. В этом году к празднику города здесь также появятся интересные локации. Эта сакура, которую мы сегодня посадили, «обречена» расти, цвести и долго-долго радовать харьковчан», - сказал Игорь Терехов.

Он также поблагодарил работников СКП «Харьковзеленстрой» за добросовестный труд, отметив, что благодаря им Харьков такой красивый зеленый город.

Отметим, что акция «Greening of the Planet» является продолжением проекта «Озеленение Украины», в рамках которого в прошлом году было высажено 2 млн деревьев за сутки. В этом году, учитывая экологическую ситуацию в мире, организаторы привлекли к озеленению около 100 стран. Во всем мире сегодня планируют высадить 1 млн деревьев.

Проект реализуется благотворительным фондом «Озеленение Украины» при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Министерства иностранных дел и Государственного агентства лесных ресурсов Украины.