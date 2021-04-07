Главная Новости Общество Игорь Терехов: Харьков отметит 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы достойно (ФОТО)
07.04.2021  19:42   

Игорь Терехов: Харьков отметит 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы достойно (ФОТО)

Рабочее совещание по вопросам организации и подготовки мероприятий по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы и Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС прошло сегодня, 7 апреля 2021 года, в мэрии.


//city.kharkov.ua
В нем приняли участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, директора профильных департаментов, руководители районных администраций города и представители общественных чернобыльских организаций. 
 
Игорь Терехов подчеркнул, что в память о людях, которые проявили героизм в мирное время и спасли миллионы жизней ценой своих, город обязан отметить 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы на достойном уровне. По его словам, в бюджете территориальной громады Харькова заложена необходимая сумма на проведение ряда мероприятий, а также выплаты материальной помощи участникам ликвидации аварии на ЧАЭС и семьям погибших. 
 
Так, в городе традиционно пройдет возложение цветов к памятникам жертвам Чернобыля, в школах проведут тематические уроки мужества, вечера памяти, выставки и другие памятные акции. Кроме того, в апреле одноразовую адресную помощь получат вдовы чернобыльцев, а также ликвидаторы з инвалидностью, которые воспитывают несовершеннолетних детей.
 
Также чернобыльские организации выступили с инициативой присвоить городской поликлинике №20 имя заслуженного врача Украины Майи Фоминой, которая ее раньше возглавляла. Городская власть поддержала эту идею, и в этом году планирует ее реализовать. 
 
«Эта прекрасная женщина сама была участником ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Кроме того, коллектив 20-й поликлиники в 1986 году первым принял ликвидаторов, и все эти годы относился к нам, как к родным. К сожалению, Майи Григорьевны уже нет с нами, но мы помним этого с большой буквы Человека», - сказал председатель Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Владимир Проскурин. 
 
Кроме того, представители чернобыльских организаций обратились с просьбой организовать для ликвидаторов аварии на ЧАЭС вакцинацию от COVID-19. Игорь Терехов отметил, что сейчас город использовал полученный ранее запас вакцины, однако, как только в харьковские больницы поступит новая партия, просьба чернобыльцев будет удовлетворена. 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, чернобыль, харьков, 35 годовщина
 
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