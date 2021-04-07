07.04.2021 19:42

Игорь Терехов: Харьков отметит 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы достойно (ФОТО)

Рабочее совещание по вопросам организации и подготовки мероприятий по случаю 35-й годовщины Чернобыльской катастрофы и Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС прошло сегодня, 7 апреля 2021 года, в мэрии.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, директора профильных департаментов, руководители районных администраций города и представители общественных чернобыльских организаций.

Игорь Терехов подчеркнул, что в память о людях, которые проявили героизм в мирное время и спасли миллионы жизней ценой своих, город обязан отметить 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы на достойном уровне. По его словам, в бюджете территориальной громады Харькова заложена необходимая сумма на проведение ряда мероприятий, а также выплаты материальной помощи участникам ликвидации аварии на ЧАЭС и семьям погибших.

Так, в городе традиционно пройдет возложение цветов к памятникам жертвам Чернобыля, в школах проведут тематические уроки мужества, вечера памяти, выставки и другие памятные акции. Кроме того, в апреле одноразовую адресную помощь получат вдовы чернобыльцев, а также ликвидаторы з инвалидностью, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

Также чернобыльские организации выступили с инициативой присвоить городской поликлинике №20 имя заслуженного врача Украины Майи Фоминой, которая ее раньше возглавляла. Городская власть поддержала эту идею, и в этом году планирует ее реализовать.

«Эта прекрасная женщина сама была участником ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Кроме того, коллектив 20-й поликлиники в 1986 году первым принял ликвидаторов, и все эти годы относился к нам, как к родным. К сожалению, Майи Григорьевны уже нет с нами, но мы помним этого с большой буквы Человека», - сказал председатель Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Владимир Проскурин.

Кроме того, представители чернобыльских организаций обратились с просьбой организовать для ликвидаторов аварии на ЧАЭС вакцинацию от COVID-19. Игорь Терехов отметил, что сейчас город использовал полученный ранее запас вакцины, однако, как только в харьковские больницы поступит новая партия, просьба чернобыльцев будет удовлетворена.