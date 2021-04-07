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07.04.2021  10:14   

6 апреля в Харькове родилось 34 ребенка

34 ребенка родилось в Харькове во вторник, 6 апреля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 21 мальчик и 13 девочек, в том числе одна двойня – две девочки, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.

Источник:   ХГС
 Тэги:  новорожденные, дети, харьков, рождаемость
 
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