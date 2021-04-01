01.04.2021 13:48

Теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет

В Украине с 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин.

Для женщин 1961 года рождения пенсионный возраст повышается с 1 апреля 2021 года. Это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году, теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет.



То есть женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, родившиеся после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только по достижении ими возраста 60 лет в 2021 году.



Кроме того, пенсионной реформой 2017 года было предусмотрено постепенное повышение страхового стажа, необходимого для получения пенсии по возрасту. Начиная с 2018 года требование к стажу повышается на 12 месяцев, пока в 2028 году он не достигнет 35 лет. Сейчас право на пенсию в 60 лет украинцы со стажем 28 лет. Для тех, у кого нет такого стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.



При этом со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.



В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года - от 19 до 29 лет, в 65 лет - минимум 19 лет стажа.



Таким образом, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа.



А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать - вместо нее будет предоставляться социальная помощь.