25.03.2021 14:36

По данным соцопросов, на грядущих местных выборах побеждает Игорь Терехов

В электоральных симпатиях харьковчан на предстоящих внеочередных выборах лидирует нынешний исполняющий обязанности мэра Харькова - Игорь Терехов. Об этом сообщили на презентации социальных исследований.



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Сейчас внимание чуть ли не всей страны приковано к Харькову. Речь о грядущих внеочередных выборах городского головы Первой столицы. И уже начали появляться первые социологические исследования.

Согласно статистики, электоральная активность на предстоящих выборах должна быть высокой. В цифрах - 83,8% респондентов пойдут на участок отдать свой голос. Из них 67,3% - точно, 16,5% - скорее всего, да.

Согласно приведенной информации, с кандидатом также определились.



"В этом социологическом опросе приняли участие 1014 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Погрешность не превышаю 3,1%. На данный момент мы выбрали именно такой перечень кандидатов. На первом месте в данный момент, находится Терехов Игорь - 20.7% голосов", - рассказал Владислав Балийчук, и.о. директора компании "Оперативная социология".





Также эксперты коснулись и социальных вопросов. Чего ожидают харьковчане от городских властей. Из наиболее значимых тем они выбрали следующее:



"На первом месте у нас открытие новых предприятий, заводов и создание новых рабочих мест - это первое, чего ждут от власти. Второе - это уменьшение тарифов ЖКХ, это почти 36,4% и улучшение дорог и инфраструктуры - 30,3%, борьба с коррумпированными чиновниками - 27%, и снижение цен на основные продукты", - отметил Владислав Балийчук





Поэтому, если не произойдет значительных изменений, уже 31 октября харьковчане выберут мэра на предстоящие пять лет. Комитет Верховной Рады рекомендовал назначить выборы мэра Харькова на осень. Далее решение должны принять в парламенте.