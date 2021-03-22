22.03.2021 13:10

Харьковская полиция совместно с городскими властями и общественностью запускает чат-бот «StopDanger» по борьбе с наркопреступностью

Сегодня в Харьковском городском совете состоялось совещание руководства горсовета, харьковской полиции и представителей общественности. В рамках подписанного 1 февраля меморандума, который предусматривает совместные меры по противодействию распространению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров был презентован чат-бот «StopDanger».





В совместном совещании приняли участие начальник ГУНП в Харьковской области Андрей Рубель, руководители управлений полицейского главка и начальники территориальных подразделений полиции, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов и его заместители, председатель и соучредители общественной организации «Хантерс ХАРЬКОВ» Станислав Жадан, Александр Переверзев, общественный деятель Дмитрий Олейник.



И.о. мэра Игорь Терехов отметил, что подписание меморандума о сотрудничестве всех ветвей власти и органов правопорядка по надлежащему противодействию наркотизации общества является важным шагом для создания пространства безопасности в городе.

"Считаю, что эта работа сейчас находится на стартовых позициях и для ее продолжения необходима консолидация всех заинтересованных институтов, - подчеркнул секретарь горсовета. - Мы стараемся привлечь подростков и молодежь к участию в различных спортивных соревнованиях и других социально-полезных мероприятиях, чтобы исключить возникновение у них интереса к опасным развлечений. Считаю, что полиция должна принять жесткие меры в борьбе с наркопреступностью. Хочу поблагодарить руководителю харьковской полиции Андрею рубль за оперативную реакцию на эту проблему, за участие в совместных мероприятиях по его преодолению. Начало работы чат-бота - это наш большой общий шаг вперед", - отметил Игорь Терехов



Глава областного полицейского главка Андрей Рубель заметил, что необходимость объединения усилий по организации эффективного противодействия наркопреступности обусловлена ​​временем. В условиях стремительного развития информационных технологий среди наркосбытчиков все больше приобретают популярность бесконтактные методы сбыта, так называемые «закладки». Все чаще в своей преступной деятельности злоумышленники используют возможности сети Интернет - создают и администрируют интернет-магазина, в том числе в мессенджере Telegram и других. Фасады зданий заполонили надписи рекламного содержания со ссылками на интернет-магазины, через которые можно беспрепятственно заказать наркосредств.





"Эта ситуация вызывает большое беспокойство, поскольку речь идет, в первую очередь, о доступности приобретения наркотика любого вида, чем сегодня могут воспользоваться несовершеннолетние и молодежь, - отметил глава харьковской полиции Андрей Рубель. - Новые идеи в преодолении этого негативного явления полиция всегда будет поддерживать. Я обращаю внимание своих подчиненных на необходимости ежедневного использования возможностей чат-бота. Недавно я лично проверил его эффективность и сделал сообщение об обнаруженном наркопреступлении. Полиция прибыла через 10 минут для выяснения ситуации. Эти мероприятия необходимо проводить системно на постоянной основе. Спасибо инициаторам и разработчикам чат-бота за сотрудничество и надеюсь на результативное взаимодействие полиции и общественности", - рассказал Андрей Рубель





Соучредители ОО «Хантерс ХАРЬКОВ» Александр Переверзев и Станислав Жадан рассказали о принципе действия чат-бота, акцентировали внимание на различиях и преимуществах.



- Этот чат-бот под названием «StopDanger» и его главный плюс - быстрое реагирование на сообщения, которое он обрабатывает за секунды, - рассказал соучредитель ОО «Хантерс ХАРЬКОВ» Александр Переверзев. - Работа чат-бота предполагает консолидацию всех служб и оперативное реагирование на полученную информацию. Сделать сообщение о наркопреступления в этом чат-боте можно анонимно.





Председатель правления ОО «Хантерс ХАРЬКОВ» Станислав Жадан отметил, что создание этого бота является логическим продолжением совместной деятельности общественной организации, полиции и городской власти за последние полтора года. Он показал общую способность всех институтов реагировать на проблемы и вызовы, которые сегодня стоят перед обществом.





Представитель общественности Дмитрий Олейник отметил, что активисты готовы и в дальнейшем сотрудничать с полицией, ведь только за последнюю неделю благодаря тесному взаимодействию правоохранителей и общественности удалось обнаружить три накропритоны, задержать наркокурьеров.





Игорь Терехов призвал всех жителей города активно включаться в работу по оперативному информированию полиции о совершении любых наркопреступлений, чтобы вместе навести порядок в Харькове и сделать его свободным от наркотиков.

Напомним, что 1 февраля Харьковский городской совет и полиция заключили Меморандум о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове. Документ предусматривает совместные действия органов полиции, городской власти, и общественных организаций, направленные на прекращение распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их изготовлению, сбыту, предупреждения вовлечения в употребление наркотиков детей и молодежи на территории города Харькова.

