01.02.2021 17:03

Игорь Терехов: Наша задача - создать безопасный город, в котором не распространяются и не употребляются наркотики (ФОТО)

Меморандум о взаимодействии в сфере предупреждения и распространения наркомании среди населения в городе Харькове был подписан сегодня, 1 февраля, в Харьковском городском совете.



Фото: Василий Голосный

Меморандум подписали и.о. городского головы Игорь Терехов, начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель, начальник Управления патрульной полиции в Харьковской области Алена Стрижак и начальник Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Игорь Туржанский. Также в мероприятии приняли участие заместители городского головы, представители правоохранительных органов и общественности.

Как сообщил Игорь Терехов, в Харькове работает программа «Чистый город». Коммунальные службы закрашивают надписи на фасадах с адресами наркомагазинов, была создана интерактивная карта с местами, где распространяются наркотики, но работу по противодействию наркомании нужно продолжить на более высоком уровне. По его словам, меморандум объединит усилия городской власти, полиции и общественности, которую привлечет мэрия.

«Ведется распространение на детских площадках, в жилых микрорайонах. Мы должны положить этому конец и объявить жесточайшую войну наркомании. Во время совещания под руководством министра МВД в Харькове я обратился с просьбой уделить внимание этому вопросу. Наша задача - создать безопасный город, в котором не распространяются и не употребляются наркотики. Это сложно. Я понимаю степень противодействия, но мы обязаны это сделать ради будущего Харькова и сформировать нетерпимость к наркотикам», - сказал Игорь Терехов.

Кроме того, и.о. городского головы отметил, что нужно уделить внимание лечению и реабилитации наркозависимых. Сейчас в городских диспансерах такого профиля находятся 770 человек, которые должны получить хорошее медицинское обслуживание и вернуться к нормальной жизни. По его словам, нужно прописать на государственном уровне четкие требования к таким учреждениям, которые они будут обязаны выполнять для получения разрешительных документов. Также Игорь Терехов сообщил, что в Харькове планируется создать телефон горячей линии для обращений жителей по распространению наркотиков.

В свою очередь начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель отметил, что существует проблема закладок, надписей на стенах возле школ, притонов, где распространяются наркотики, проблема лечения наркозависимых. По его словам, правоохранители провели четырехдневную операцию с участием 621 работника. Всего было проведено 386 обысков в Харьковской области, 300 из которых - на территории города. В ходе операции 80 лицам было объявлено о подозрении, 16 человек задержаны, закрыты три телеграмм-канала, которые действовали на территории города, но администрировались из других регионов - Одессы, Запорожья, откуда передавали наркотики. По его словам, было изъято большое количество наркотических веществ, правонарушители задержаны и находятся в СИЗО.

Также, по словам Андря Рубеля, в Нацполиции переформатируют подразделения по борьбе с наркопреступлениями. В Харьковской области будет увеличен штат оперативных работников, а следствию даны указания уделять этому вопросу большое внимание.

«Сегодняшнее событие подтверждает намерения полиции работать в тесном взаимодействии с руководством города. Я вас уверяю, что это не показательная акция. Мы готовы сотрудничать со всеми людьми, которые будут предоставлять нам информацию о местах и ​​лицах, которые этим занимаются», - подчеркнул Андрей Рубель.