22.03.2021 09:26

Игорь Терехов принял участие в благотворительном аукционе на ремонт центра для «детей солнца»

Благотворительный марафон «Дети солнца» прошел 21 марта в гостинице «Kharkiv Palace».



// city.kharkov.ua

Мероприятие было приурочено к Международному дню людей с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта во всем мире.

В рамках марафона прошел концерт, на котором выступили приглашенные артисты и «солнечные дети». Также организаторы провели аукцион. Все желающие могли приобрести картины украинских художников или передать средства Харьковской благотворительной организации родителей детей с хромосомными особенностями и докторов-генетиков.

В мероприятии и благотворительном аукционе принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он поблагодарил организаторов и участников мероприятия, которые на своем примере показали, как важно создавать толерантное и неравнодушное общество.

«Очень позитивное мероприятие. Эти дети - такие хорошие, честные, эмоциональные. Важно, чтобы мы о них заботились, а они были равноправными членами общества. Задача городской власти и моя лично - чтобы они получали хорошее образование и были интегрированы в социальную жизнь. Они учатся в обыкновенных школах, дружат, общаются, занимаются вместе с одноклассниками. В любом цивилизованном обществе - это норма жизни», - сказал Игорь Терехов.

Как сообщила организатор мероприятия, президент Харьковской благотворительной организации родителей детей с хромосомными особенностями и докторов-генетиков Ирина Шевченко, подобный марафон проводится в пятый раз. Цель мероприятия этого года – поддержать семей с «солнечными детьми» и собрать средства на ремонт центра, где дети с синдромом Дауна смогут развиваться и социализироваться. В прошлом году городская власть выделила для этого помещение в долгосрочную аренду, но оно требовало ремонта.

«Силами родителей там много уже сделали, но сейчас нужна помощь специалистов и деньги на дорогостоящие материалы. Нужно оборудовать помещение, отремонтировать фасад и установить пандус, поэтому средства, собранные сегодня, пойдут исключительно на создание нашего уютного дома», - рассказала Ирина Шевченко.

Она отметила, что центр будет расположен по ул. 23 Августа, 2. В нем, в частности, планируется проводить различные мастер-классы для детей и обучающие встречи с родителями.

Ирина Шевченко сообщила, что за 12 лет работы благотворительная организация объединила более 200 семей. Представители организации сотрудничают с Департаментом социальной политики и участвуют в городском конкурсе социальных инициатив, благодаря чему ранее реализовали проект по обучению детей навыкам профессии кулинара, а в этом году осуществят проект по рисованию в одной из художественных студий.

По словам руководителя организации, во всех победах солнечных детей - большой вклад их родителей. «Та безусловная любовь, которую мы даем своим детям и которая помогает им расти над собой», - сказала Ирина Шевченко.

Справка. Международный день человека с синдромом Дауна начали отмечать в 2006 году по предложению греческого генетика Стилианоса Антонаракиса из Женевского университета. Двадцать первый день третьего месяца был выбран неслучайно, поскольку синдром Дауна связан с тремя копиями (а не двумя) 21-й хромосомы.



По статистике ООН, каждый 1000-й ребенок на планете появляется на свет с синдромом Дауна. Таких людей часто называют солнечными, потому что они любвеобильны, открыты, улыбчивы и отзывчивы.

Также в этот день проходит Международный флешмоб «Lots of Socks». Чтобы привлечь внимание к этой дате, люди надевают разные носки. Смысл в том, чтобы почувствовать, что значит жить под пристальным взглядом окружающих.