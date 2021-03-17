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17.03.2021  17:42   

Харьковчане могут не опасаться весеннего паводка (ФОТО)

Ожидаемый весенний паводок будет слабо выраженным с незначительным подъемом уровня воды.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 17 марта 2021 года, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил директор КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» Александр Докучаев.
 
По его словам, нынешняя зима характеризовалась нестабильностью погодных процессов: холодные периоды чередовались с оттепелью.
 
«В целом нынешняя зима была достаточно теплой с незначительным количеством осадков. По данным на 15 марта, в бассейне реки Северский Донец снежный покров полностью сошел, глубина промерзания почвы колеблется от 30 до 60 см. Большинство рек области освободилось ото льда. Средняя водность на водохранилищах области составляет 55-100% месячной нормы, в результате чего можно сделать вывод, что паводок будет слабо выраженным с незначительным подъемом уровня воды», - сообщил директор КП.
 
По его словам, ранее совместно с Департаментом строительства и дорожного хозяйства был разработан и согласован план мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений и ливневой канализации к пропуску весеннего паводка. Рабочая комиссия обследовала техническое состояние гидросооружений, составила соответствующие акты. Проведен осмотр русел рек Харьков, Лопань, Немышля и Уды для выявления на них заторов. На всех гидротехнических сооружениях города (а это 7 плотин и 4 насосные станции) проведены необходимые планово-предупредительные ремонты, все объекты в рабочем состоянии.
 
Также проведена плановая работа по подготовке сетей ливневой канализации. Как отметил Александр Докучаев, в случае подтопления по заявкам харьковчан на места будут выезжать мобильные бригады для устранения аварийных ситуаций. При этом учтены все проблемные моменты, подготовлены материалы и инструменты.
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  паводок, чп, харьков
 
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