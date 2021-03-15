15.03.2021 19:19

Обращаться за субсидией можно в любом месяце года

Министр социальной политики Марина Лазебная дала разъяснения относительно назначения субсидий и отказа в их предоставлении.

«Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона соответственно. Поэтому обращаться за жилищной субсидией можно и нужно в любой месяц года, в том числе в течение отопительного сезона», - сказала Марина Лазебная.

На помощь от государства могут рассчитывать все, кто на законных основаниях находится на территории Украины, зарегистрирован и не может самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги. То есть когда расходы на оплату этих услуг превышают размер обязательного платежа (в пределах установленных нормативов потребления).

В 2020 году в связи с пандемией и карантинными ограничениями Министерство социальной политики Украины сделало несколько дополнительных шагов, чтобы помочь гражданам.

«Так, на 50% увеличены социальные нормы потребления ряда ЖКУ. Также теперь автоматически, без личных обращений, переназначается госпомощь всем, у кого она была ранее. Мы дали возможность оформить субсидию семьям, в которых кто-то официально работает за границей, оформил пособие по частичной безработице и не платит ЕСВ. Еще мы установили, что размер субсидии не учитывается при расчете размеров государственных социальных пособий, предоставляемых людям», - перечислила министр.

Отказать в получении субсидии имеют право арендодателям, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду, людям, которые совершили единоразовую покупку стоимостью более 50 000 гривень. Также тем, кто в течение года перед обращением за субсидией приобрел земельный участок, квартиру, дом стоимостью более 50 000 гривень, владельцам автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет (кроме мопедов и транспорта, предоставленного органами соцзащиты), должникам по оплате жилищно-коммунальных услуг, у которых неуплата более 340 гривень.

Не назначают субсидию, когда в составе домохозяйства есть совершеннолетние, которые более трех месяцев в пределах периода, за который рассчитываются доходы для назначения субсидии, не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства за рубежом. Исключение - люди за рубежом ухаживают за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, находятся в служебных командировках, лечатся или учатся.

Не назначают субсидии, когда отопительная площадь жилого помещения превышает 130 квадратных метров для квартир в многоквартирном доме, 230 - для индивидуальных домов. Но это ограничение не касается детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых проживают трое и более детей, с учетом тех, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Отказ ждет и в том случае, если кто-то из домохозяйства не платит алименты более трех месяцев. Это ограничение не применяется к должникам с алко- или наркозависимостью, отстраненным от работы в рамках уголовного производства, тех, кто находится под домашним арестом, под стражей или безвестно отсутствует.

В министерстве напоминают, что для оформления субсидии необходимо обратиться в орган соцзащиты населения, уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или центра предоставления административных услуг по зарегистрированному месту жительства. Нужно подать заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и расходах по формам, установленным Минсоцполитики.

Заявление и декларацию можно подать лично, направить в орган соцзащиты населения по почте или в электронной форме через официальный веб-сайт Минсоцполитики, интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления или Единый государственный веб-портал электронных услуг.