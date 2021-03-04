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04.03.2021  13:50   

Пожарные провели учения в торгово-развлекательном комплексе

4 марта в ТРК "Караван", по ул. Героев Труда, 7, состоялись тактико-специальные учения по пожарной безопасности. Объектом для отработки действий в случае возникновения пожара стало помещение торгового зала на 3-м этаже заведения.

По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки в помещении торгового зала, на третьем этаже возник пожар на площади 20 кв.м., сопровождалась значительным задымлением. Существовала угроза распространения пламени на рядом расположенные помещения и другие торговые залы. Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Администрация объекта сообщила о пожаре по телефону «101», провела мероприятия по эвакуации посетителей и обслуживающего персонала, а также приступила к тушению пожара первичными средствами.



На момент прибытия оперативного отделения 27-й Государственной пожарно-спасательной части 150 человек успешно покинули помещение заведения. И 1 сотрудник еще находился внутри торгового помещения и не мог выйти самостоятельно. Звеном газодымозащитной службы в аппаратах на сжатом воздухе был организован поиск человека. Пожарные обнаружили условного пострадавшего, которого эвакуировали на свежий воздух и передали в руки медиков. Одновременно с этим спасатели проложили магистральные линии и подали пожарный ствол на тушение пожара.



В общем цель учений была достигнута, по их результатам будут выработаны предложения по улучшению организации реагирования на подобные вызовы.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, учения, караван, гсчс, харьков
 
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