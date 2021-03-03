"Укрпочта" к 8 марта выпустит марки и конверты с обнаженными женщинами (ФОТО)

5 марта свет увидят первые украинские почтовые марки с обнаженными телами в жанре «ню» из серии «Ее величество - женщина».
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко «Одаліска» из фондов Национального музея Тараса Шевченко и украинского художника-современника Андрея Чебыкина «Энергия II» из фондов Национального художественного музея Украины. Тираж каждой марки - 130 тыс. Экземпляров. К маркам выпущено конверты «Первый день» и карточки для картмаксимумов.
Торжественная церемония спецпогашения новых почтовых миниатюр состоится 5 марта в 10:00 в Национальном музее Тараса Шевченко.
Справка
Почтовые марки, конверты и карточки серии «Ее величество - женщина» выпущены в сотрудничестве с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины. Одна из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко «Одаліска», написанная в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена еще одна работа Тараса Григорьевича - «Вірсавія», написанная 1860 году. На второй почтовой марке в жанре ню воспроизведен работу «Энергия II», написанную в 1991 году нашим современником Андреем Чебыкиным - художником-графиком, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. На конверте к марке представлена иллюстрация к сборнику «Опавшие листья» Ивана Франко авторства Андрея Чебыкина.
Количество марок в одном марочном листа - 9 (3х3). Тираж каждой марки - 130 000 экземпляров. Стоимость марочного листа 81,00 грн (9 марок номиналом V, что эквивалентно 9 грн), конверт - 4 грн, карточки - 4 грн. Стоимость конвертов с спецпогашением и картаксимумов составляет 18,80 грн.
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