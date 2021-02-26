Почетный харьковчанин Сергей Тесленко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя Объединения профсоюзов Харьковской области Сергея Тесленко.
«Своей ответственной деятельностью Вы заслужили большое уважение среди работодателей и работников предприятий и организаций Харьковщины.
Пусть Ваш организаторский опыт и знания позволяют и в дальнейшем принимать активное участие в жизни трудовых коллективов и оказывать помощь в решении насущных вопросов.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех делах!» - говорится в поздравлении.
День накопительства: будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки. Не сопротивляйтесь этому, но и не действуйте сгоряча.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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