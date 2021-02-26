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26.02.2021  10:46   

Почетный харьковчанин Сергей Тесленко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя Объединения профсоюзов Харьковской области Сергея Тесленко.

Почетный харьковчанин Сергей Тесленко отмечает день рождения

«Своей ответственной деятельностью Вы заслужили большое уважение среди работодателей и работников предприятий и организаций Харьковщины.

Пусть Ваш организаторский опыт и знания позволяют и в дальнейшем принимать активное участие в жизни трудовых коллективов и оказывать помощь в решении насущных вопросов.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех делах!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, сергей тесленко
 
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