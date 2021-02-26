26.02.2021 10:46

Почетный харьковчанин Сергей Тесленко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, председателя Объединения профсоюзов Харьковской области Сергея Тесленко.

«Своей ответственной деятельностью Вы заслужили большое уважение среди работодателей и работников предприятий и организаций Харьковщины.



Пусть Ваш организаторский опыт и знания позволяют и в дальнейшем принимать активное участие в жизни трудовых коллективов и оказывать помощь в решении насущных вопросов.



От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и успехов во всех делах!» - говорится в поздравлении.