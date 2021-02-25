25.02.2021 14:55

Укрпочта выпустит конверт с изображением Леси Украинский в стиле поп-арт

Укрпочта 25 февраля выпустила художественный немаркированный конверт в современном дизайне, на котором Леся Украинка изображена в стиле поп-арт. Введение в обращение приурочено к 150-летию со дня рождения поэтессы.

Портрет Леси Украинки в сине-желтых цветах создан в технике постеризация. Он напоминает направление искусства поп-арт и работы одного из его основателей - художника украинского-лемкивского происхождения Энди Уорхола. Еще в конверте как сообщение гаджете высечены самые известные строки из стихов поэтессы.

«Укрпочта экспериментирует с новыми подходами в филателии. И именно сочетанием прошлого и настоящего стал этот конверт. В дизайне использованы digital-тренды в стилистике соцсетей, а не традиционное классическое изображение. Мы стремимся, чтобы филателия как искусство прославляла наших самых известных украинских поэтов, писателей, художников, наши лучшие достопримечательности и туристические объекты, а главное - была интересной и актуальной для молодежи », - отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Как сообщили в Укрпочте, одновременно с выпуском конверта 25 февраля в местах, где родилась и жила поэтесса, состоятся специальные погашения - в г.. Новгород-Волынский Житомирской области, с. Колодяжне Волынской области, г.. Гадяч Полтавской области и в г.. Киеве. Для этого изготовлено четыре почтовые штемпели, два из которых украшены надписями - надпись «Леся с нами :)», а на двух других размещено цитату из «Лесной песни»: «Нет, я жива, я вечно буду жить».

Кроме того, к юбилею поэтессы Укрпочта изготовила «Собственную марку» по заказу Министерства культуры и информационной политики. На марках Лариса Косач-Квитка предстает в разных образах, благодаря цветовому решению подчеркивает концептуальное видение проекту и раскрывает многогранность художницы.

В рамках празднования в этом году 150-летнего юбилея поэтессы Укрпочта планирует выпуск почтового блока, презентацию которого запланировано в третьем квартале этого года.