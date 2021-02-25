В Харькове планируют построить колокольню в память о воинах-интернационалистах

Колокольню планируют построить на территории храма Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» на ул. Культуры.
С таким предложением к исполняющему обязанности Харьковского городского головы Игорю Терехову обратились представители общественных организаций ветеранов Афганистана. Также во встрече приняли участие настоятель Свято-Георгиевского храма отец Валерий Полевой и настоятель храма Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» отец Александр Заика.
Кроме строительства колоколни, ветераны обратились с просьбой решить вопрос аренды помещений для районных и областной организации воинов-интернационалистов, увековечить имена погибших харьковчан-интернационалистов на шести свободных гранитных плитах на мемориальном комплексе по ул. Культуры. Также ветераны предложили установить памятный знак на площади вокруг Свято-Георгиевского храма на территории МЖК «Интернационалист» и присвоить площади имя Ветеранов локальных войн.
Игорь Терехов отметил, что все просьбы будут отработаны.
«Все вопросы по аренде помещений, строительства колокольни, создания монумента берем в работу. Как только рассмотрим, вынесем вопрос о названии площади на заседание топонимической комиссии, обсудим и примем решение», - сообщил Тгорь Терехов.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
влажность:
давление:
ветер: