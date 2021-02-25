25.02.2021 12:28

В Харькове планируют построить колокольню в память о воинах-интернационалистах

Колокольню планируют построить на территории храма Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» на ул. Культуры.





С таким предложением к исполняющему обязанности Харьковского городского головы Игорю Терехову обратились представители общественных организаций ветеранов Афганистана. Также во встрече приняли участие настоятель Свято-Георгиевского храма отец Валерий Полевой и настоятель храма Иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» отец Александр Заика.



Кроме строительства колоколни, ветераны обратились с просьбой решить вопрос аренды помещений для районных и областной организации воинов-интернационалистов, увековечить имена погибших харьковчан-интернационалистов на шести свободных гранитных плитах на мемориальном комплексе по ул. Культуры. Также ветераны предложили установить памятный знак на площади вокруг Свято-Георгиевского храма на территории МЖК «Интернационалист» и присвоить площади имя Ветеранов локальных войн.



Игорь Терехов отметил, что все просьбы будут отработаны.



«Все вопросы по аренде помещений, строительства колокольни, создания монумента берем в работу. Как только рассмотрим, вынесем вопрос о названии площади на заседание топонимической комиссии, обсудим и примем решение», - сообщил Тгорь Терехов.