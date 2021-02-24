Почетный харьковчанин Юрий Мацевитый отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Почетного директора Института проблем машиностроения им. А.М. Подгорного Юрия Мацевитого.
«Ваш вклад в создание и развитие научной школы теплофизиков и в подготовку высококвалифицированных специалистов в этой области неоценим.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и благосостояния. Пусть каждый день дарит Вам тепло и любовь людей, которые Вас окружают», - говорится в поздравлении.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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