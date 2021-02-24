24.02.2021 10:59

Почетный харьковчанин Юрий Мацевитый отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Почетного директора Института проблем машиностроения им. А.М. Подгорного Юрия Мацевитого.

«Ваш вклад в создание и развитие научной школы теплофизиков и в подготовку высококвалифицированных специалистов в этой области неоценим.



Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и благосостояния. Пусть каждый день дарит Вам тепло и любовь людей, которые Вас окружают», - говорится в поздравлении.