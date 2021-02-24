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24.02.2021  10:59   

Почетный харьковчанин Юрий Мацевитый отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Почетного директора Института проблем машиностроения им. А.М. Подгорного Юрия Мацевитого.

Почетный харьковчанин Юрий Мацевитый отмечает день рождения

«Ваш вклад в создание и развитие научной школы теплофизиков и в подготовку высококвалифицированных специалистов в этой области неоценим.
 
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и благосостояния. Пусть каждый день дарит Вам тепло и любовь людей, которые Вас окружают», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, юрий мацевитый
 
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