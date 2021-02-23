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23.02.2021  10:10   

22 февраля в Харькове родилось 40 детей

40 детей родилось в Харькове в понедельник, 22 февраля.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 24 мальчика и 16 девочек, в том числе одна двойня - два мальчика, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
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