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19.02.2021  15:57   

Полицейские офицеры общин спасли пожилого человека от верной смерти

 
Во время планового выезда в село Мосьпаново полицейские офицеры общины Малиновской теробщины получили обращение от жителей поселка. Они просили правоохранителей посетить одинокого старика,которые долгое время не выходил на улицы и не отвечал на телефонные звонки.
 
В неотапливаемом доме без света и нормальных условий они обнаружили дедушку.
 
 
Он рассказал офицерам, что давно не принимал пищу, так как у него не было денег. Растопить печь не было сил из-за болезни.
 
Полицейские сообщили об этом старосте поселка, после чего была организована заготовка дров и восстановление энергоснабжения дома пожилого человека. Также ему доставили продукты и воду.
 
 
Отмечается, что в ближайшее время после обследования медиками дедушку поместят в Терцентр социального обслуживания Чугуевского района.
 
Последнее время старого осмотрят врачи, а после переместят в Территориальный центр социального обслуживания Чугуевского района.
 
Тэги:  офицеры общины, харьковщина
 
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