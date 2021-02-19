19.02.2021 15:57
Полицейские офицеры общин спасли пожилого человека от верной смерти
Во время планового выезда в село Мосьпаново полицейские офицеры общины Малиновской теробщины получили обращение от жителей поселка. Они просили правоохранителей посетить одинокого старика,которые долгое время не выходил на улицы и не отвечал на телефонные звонки.
В неотапливаемом доме без света и нормальных условий они обнаружили дедушку.
Он рассказал офицерам, что давно не принимал пищу, так как у него не было денег. Растопить печь не было сил из-за болезни.
Полицейские сообщили об этом старосте поселка, после чего была организована заготовка дров и восстановление энергоснабжения дома пожилого человека. Также ему доставили продукты и воду.
Отмечается, что в ближайшее время после обследования медиками дедушку поместят в Терцентр социального обслуживания Чугуевского района.
Последнее время старого осмотрят врачи, а после переместят в Территориальный центр социального обслуживания Чугуевского района.