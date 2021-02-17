Главная Новости Общество 16 февраля в Харькове родилось 29 малышей
17.02.2021  10:36   

16 февраля в Харькове родилось 29 малышей

29 детей родилось в Харькове во вторник, 16 февраля.

 
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 16 мальчиков и 13 девочек, в том числе одна двойня - два мальчика, которые появились на свет в региональном перинатальном центре.
 
Тэги:  новорожденные, дети, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.02 Общество 15 февраля в Харькове родилось 30 детишек 12.02 Общество 11 февраля в Харькове родилось 40 детишек 11.02 Общество 10 февраля в Харькове родилось 33 ребенка
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 