16 февраля в Харькове родилось 29 малышей

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 17 февраля Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 17 февраля Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.