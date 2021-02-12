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12.02.2021  09:37   

Почетный харьковчанин Игорь Малицкий отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 12 февраля поздравил с днем ​​рождения Игоря Малицкого - Почетного гражданина города Харькова, ученого, председателя Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников концлагерей.

Почетный харьковчанин Игорь Малицкий отмечает день рождения 

«Вы являетесь частью поколения победителей, которые выстояли во времена тяжелых испытаний, отстояли нашу Родину и подарили нам мирное небо над головой. Вы научили нас ценить свободу и не отступать перед трудностями и во всех испытаниях сохранять надежду и веру в лучшее будущее.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и бодрого настроения. Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой родных!» - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, поздравление, харьков, день рождения, игорь малицкий
 
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