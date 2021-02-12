12.02.2021 09:37

Почетный харьковчанин Игорь Малицкий отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 12 февраля поздравил с днем ​​рождения Игоря Малицкого - Почетного гражданина города Харькова, ученого, председателя Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников концлагерей.

«Вы являетесь частью поколения победителей, которые выстояли во времена тяжелых испытаний, отстояли нашу Родину и подарили нам мирное небо над головой. Вы научили нас ценить свободу и не отступать перед трудностями и во всех испытаниях сохранять надежду и веру в лучшее будущее.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и бодрого настроения. Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой родных!» - говорится в поздравлении.