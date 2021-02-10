Почетный харьковчанин Иван Неклюдов отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, доктора наук, академика НАН Украины, известного ученого-физика Ивана Неклюдова.
«Всю жизнь Вы посвятили развитию и популяризации физической науки в Украине. Ваша научно-исследовательская работа в области радиационной физики и физики твердого тела широко известна мировой научной общественности и нашла отражение в многочисленных публикациях, изданных как в нашей стране, так и за рубежом. За Вашими плечами многолетний опыт и признание.
Пусть талантливые ученики достойно продолжают Ваш труд, развивают и воплощают в жизнь новые идеи. Желаю Вам крепкого здоровья, жизненных сил и долгих лет жизни. Благополучия и уюта Вашему дому, мира и радости Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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