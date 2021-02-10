10.02.2021 09:12

Почетный харьковчанин Иван Неклюдов отмечает день рождения

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Почетного гражданина города Харькова, доктора наук, академика НАН Украины, известного ученого-физика Ивана Неклюдова.



// city.kharkov.ua

«Всю жизнь Вы посвятили развитию и популяризации физической науки в Украине. Ваша научно-исследовательская работа в области радиационной физики и физики твердого тела широко известна мировой научной общественности и нашла отражение в многочисленных публикациях, изданных как в нашей стране, так и за рубежом. За Вашими плечами многолетний опыт и признание.

Пусть талантливые ученики достойно продолжают Ваш труд, развивают и воплощают в жизнь новые идеи. Желаю Вам крепкого здоровья, жизненных сил и долгих лет жизни. Благополучия и уюта Вашему дому, мира и радости Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.