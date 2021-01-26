Главная Новости Общество Декоммунизационный скандал. В Мерефе бурлят нешуточные страсти
26.01.2021  11:31   

Декоммунизационный скандал. В Мерефе бурлят нешуточные страсти

В Мерефе разгорелся нешуточный скандал вокруг настенной фрески с советской символикой.

 
Об этом пишет интернет издание merefa.gromada.group
 
Отмечается, что часть горожан предлагает мурал уничтожить и создать на его месте новый, а другая часть считает его историческим памятником и выступает против.
 
Журналисты сообщают, что неравнодушные жители Мерефы и харьковчане неоднократно обращались в городской совет с просьбой убрать настенный мурал с серпом и молотом, который находится на здании по улице Днепропетровская, дом 219, согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского ) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», но не получили ни одного ответа на свои обращения.
 
Недавно, в одной из мерефянских групп в соцсетях разгорелась дискуссия, о необходимости уничтожения большевистской символики. Некоторые комментаторы считают мурал историческим памятником и не видят смысла в его уничтожении, другая часть наоборот, считают необходимым его демонтировать.
 
Напомним, что в 2017 году в Харьковском городском совете рассмотрели и дали ответ на петицию, в которой предлагалось переименовать проспект Героев Сталинграда в Харькове.
 
Тэги:  декоммунизация, мерефа, мурал
 
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