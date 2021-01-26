26.01.2021 11:31

Декоммунизационный скандал. В Мерефе бурлят нешуточные страсти

В Мерефе разгорелся нешуточный скандал вокруг настенной фрески с советской символикой.

Об этом пишет интернет издание merefa.gromada.group

Отмечается, что часть горожан предлагает мурал уничтожить и создать на его месте новый, а другая часть считает его историческим памятником и выступает против.

Журналисты сообщают, что неравнодушные жители Мерефы и харьковчане неоднократно обращались в городской совет с просьбой убрать настенный мурал с серпом и молотом, который находится на здании по улице Днепропетровская, дом 219, согласно Закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского ) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», но не получили ни одного ответа на свои обращения.

Недавно, в одной из мерефянских групп в соцсетях разгорелась дискуссия, о необходимости уничтожения большевистской символики. Некоторые комментаторы считают мурал историческим памятником и не видят смысла в его уничтожении, другая часть наоборот, считают необходимым его демонтировать.